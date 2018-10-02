Лига чемпионов. ЦСКА обыграл "Реал" в "Лужниках"

В "Лужниках" московский ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов принимал мадридский "Реал". Армейцы нанесли поражение действующему клубному чемпиону Европы со счетом 1:0 и стал лидером группы G.

Первая атака армейцев стала результативной. Никола Влашич отобрал мяч у зазевавшегося Тони Крооса, ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол. Гости явно не ожидали такого дебюта, и какое-то время матч проходил под диктовку ЦСКА

"Реал" освоился в середине первого тайма. Сигналом стал удар Каземиро из-за пределов штрафной, пришедшийся в штангу. Мадридцы овладели инициативой. Но опасных моментов за исключением удара Карима Бензема в перекладину не возникло. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме "Реал" пытался забить хотя бы один мяч, армейцы – сохранить вой минимальный перевес. Тренер гостей Юлен Лопетеги бросил в бой Луку Модрича и Мариано Диаса, но гол Влашича оставался единственным. На 89 минуте Мариано сумел выскочить из-за спин защитников и пробить головой. Снова штанга. В уже добавленное время Рафаэль Варан не попал в ворота с угла вратарской.

Но сразу же после этого эпизода вратарь армейцев Игорь Акинфеев на повышенных тонах поговорил с арбитром Алином Хацеганом. Румынский судья показал вратарю сразу две желтых карточки. Армейцы остались в меньшинстве, Резервный голкипер Георгий Кырнац заменил полузащитника Ивана Облякова. И сразу прозвучал финальный свисток.

Гол Николы Влашича оказался единственным и победным. ЦСКА в присутствии 76 тысяч зрителей обыграл "Реал" и, набрав 4 очка, возглавил таблицу в группе G. Но при этом армейцы потеряли Игоря Акинфеева, который не сможет помочь команде в Риме в матче против "Ромы".