Пятеро подростков пострадали при взрыве в спортзале в Дагестане

В результате взрыва, прогремевшего в спортивном зале в населенном пункте Эбдулая Левашинского района Дагестана пятеро подростков получили ожоги. Инцидент произошел во вторник, 2 октября, вечером в комнате тренера в момент взвешивания на весах. Все пострадавшие госпитализированы.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, у них обожжены от 60 до 90 процентов поверхности тела, передает ТАСС. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв батареи напольных весов.