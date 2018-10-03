Лига чемпионов. "Бавария" не смогла справиться с "Аяксом"

В Европе прошли еще пять матчей Лиги чемпионов. Чемпион Германии "Бавария" не смогла справиться дома с амстердамским "Аяксом". Встреча завершилась вничью 1:1. Соперник ЦСКА по группе итальянская "Рома" разгромила чешскую "Викторию" 5:0.

"Бавария" вышла вперед на четвертой минуте. Центральный защитник Матс Хуммельс головой отправил мяч в сетку после фланговой подачи Арьена Роббена. Но "Аякс" ответил через 18 минут. Нуссаир Массрауи после передачи Хакима Зиеха вогнал мяч в ворота Мануэля Нойера. В дальнейшем счет мог измениться, причем больше голевых моментов создали гости. Но Нойер несколько раз спас баварцев. В итоге ничья 1:1.

Во втором матче группы Е АЕК в Афинах принимал португальскую "Бенфику". К 15 минуте гости выигрывали 2:0 после голов Хариса Сеферовича и Алехандро Гримальди. Но после перерыва Виктор Клонаридис нанес два точных удара по воротам гостей, которые защищал греческий голкипер Одиссей Влаходимос. Однако "Бенфика" сумела дожать соперника. Вышедший на замену Альфа Семеду нанес точный удар с линии штрафной. Клуб из Лиссабона выиграл 3:2. После двух туров по 4 очка у "Аякса" и "Баварии". Бенфика" набрала 3 очка, АЕК пока очков не набирал.

В Риме играли соперники ЦСКА по группе G "Рома" и чешская "Виктория". Уже на 3 минуте Эдин Джеко распечатал ворота гостей. Преимущество римлян было заметным. Но второй гол состоялся только за 5 минут до перерыва. На 64 минуте Дженгиз Ундер сделал счет крупным. Четвертый мяч забил Джастин Клюйверт, сын знаменитого голландского нападающего. Подвел итог матча Джеко, оформивший хет-трик. Лидирует в группе ЦСКА, в активе которого 4 очка. По три очка у "Реала" и "Ромы". "Виктория" набрала одно очко и замыкает таблицу.

В группе F "Лион" не воспользовался преимуществом своего поля и довольствовался ничейным результатом 2:2 с донецким "Шахтером". Более того, французский клуб проигрывал 0:2. Дубль на счету нападающего гостей Мораеса. Но на 71 минуте Мусса Дембеле отыграл один гол, а через полторы минуты защитник Лео Дюбуа сделал счет равным. "Лион" сохранил за собой первое место, набрав 4 очка. Три очка у "Манчестер Сити", два у "Шахтера" и одно у "Хоффенхайма".

"Манчестер Юнайтед" снова огорчил своих болельщиков. На этот раз тем, что не смог победить дома испанскую "Валенсию". "Красные дьяволы" создали массу голевых моментов, но не использовали ни единого. В итоге 0:0. После двух туров положение в группе Н таково. "Ювентус" набрал 6 очков из 6 возможных. "Манчестер Юнайтед" идет вторым, набрав 4 очка. Одно очко у испанской "Валенсии". "Янг Бойз" обе встречи проиграл.