Тренер "Реала" Юлен Лопетеги: нам не хватило везения

ЦСКА в Лиге чемпионов в переполненных "Лужниках" нанес поражение мадридскому "Реалу" 1:0. Единственный гол был забит на второй минуте полузащитником армейцев Николой Влашичем.

Главный тренер "Реала" Юлен Лопетеги сослался на невезение при завершении атак. "Нам не хватило удачи. "Реал" создал много голевых моментов. Но откуда мы только не били, но реализовать свои моменты не получилось. Соперник играл дома и забил быстрый гол", — приводит слова Лопетеги ТАСС.

Мадридский "Реал" не может забить уже на протяжении пяти часов. "Нашей команде ничего другого не остается, как продолжать создавать моменты. Рано или поздно с такой самоотдачей мы обязательно забьем. Нет стоит зацикливаться на неудачах".