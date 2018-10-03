Виктор Гончаренко: ЦСКА был дерзким и сплоченным

Московский ЦСКА прекрасно провел матч Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Армейцы победили 1:0. Однако победа была омрачена удалением вратаря москвичей Игоря Акинфеева.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко дал высокую оценку действиям своей команды. "Мы хорошо поработали в защите, были сплоченными, дерзкими. Быстрый гол усилил давление "Реала", с другой стороны, он снял оковы с нас. "Реал" может создавать моменты и забивать в любую минуту, до последних секунд нельзя верить, что обыграешь "Реал". Сейчас наслаждаемся вечером", — приводил слова Гончаренко РИА Новости.

Единственный мяч в ворота "Реала" на второй минуте забил полузащитник Никола Влашич. "Влашич был великолепен не только сегодня, но и в других матчах. Он пришел в команду, присмотрелся и понял, что надо стать лидером. Забитый гол "Реалу" характеризует его качества", — прокомментировал игру хорватского легионера Виктор Гончаренко.

Гончаренко считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не заслуживал удаления. "Игра уже заканчивалась. Не стоило давать вторую желтую после первой. Надеюсь, что Игорь отделается одной игрой дисквалификации", — цитирует тренера армейцев ТАСС. Гончаренко добавил, что в следующем матче Лиги чемпионов ворота красно-синих будет защищать Илья Помазун.