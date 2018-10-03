План развода Великобритании с Евросоюзом от Бориса Джонсона

Борис Джонсон предложил новый план по Brexit. Все детали он рассказал на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме, в преддверии которой СМИ всерьез утверждали, что Джонсон постарается побороться за пост премьер-министра с Терезой Мэй.

Кажется, в Великобритании многие Brexit уже похоронили, причем, в буквальном смысле: в преддверии съезда правящей Консервативной партии в Бирмингеме прошел любопытный флэшмоб, в ходе которого Brexit торжественно пронесли в гробу и даже сделали могильную плиту.

В то, что Тереза Мэй способна заключить с Евросоюзом выгодное для страны соглашение, перестали верить даже самые отчаянные оптимисты, поэтому спасение многие увидели в опальной фигуре бывшего министра иностранных дел. Борис Джонсон не раз заявлял, что у него, в отличие от Мэй, есть четкий план действий плюс, что немаловажно, харизма и авторитет, чтобы вести переговоры с Брюсселем.

Впрочем, СМИ были уверены, что Джонсон не собирается ограничиваться помощью в выходе из кризиса, а намерен всерьез побороться с Терезой Мэй за кресло премьер-министра. Эти разговоры вспыхнули с новой силой после фотографии, которую Борис Джонсон опубликовал в понедельник. На ней бывший глава МИД Великобритании бежит по пшеничному полю. Сам он пояснил, что таким образом пытался воссоздать "самую озорную выходку миссис Мэй". Дело в том, что в прошлом году перед выборами в парламент премьер-министр призналась, что худшее, что она делала в своей жизни, — пробежала по пшеничному полю и помяла колосья. Многие тогда отнеслись к этому с иронией и даже обвинили ее в лицемерии.

Как бы то ни было, опять же по слухам, именно на съезде правящей партии в Бирмингеме Борис Джонсон должен был выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера тори, то есть, фактически бросить вызов Мэй.

"Вам не кажется, что это довольно мерзко, мистер Джонсон? Довольно мерзко — подсидеть премьер-министра именно сегодня", — спрашивает у политика журналист. "О чем вы? Обычное заседание, ничего страшного", — отвечает он.

На самом съезде Борис Джонсон предсказуемо обрушился с критикой на Мэй и ее планы по Brexit, которые, по его словам, не только принесут стране огромный финансовый ущерб, но и свяжут руки в торговле с другими странами после выхода из ЕС. По его мнению, Великобритании давно пора избавиться от зависимости от Брюсселя и обратить внимание на другие регионы.

"Если мы добьемся правильного соглашения, наши возможности будут неограниченны. Я стал первым министром иностранных дел за 52 года, который посетил Перу. Почему прошло 25 лет с тех пор, как мои предшественники были в Аргентине и Чили? Потому что вся наша глобальная стратегия была сосредоточена на ЕС, пока остальной мир набирал силу", — констатировал Джонсон.

Сам политик предлагает так называемый "канадский" вариант Brexit, то есть, всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с Евросоюзом по аналогии с договором 2016 года между Канадой и ЕС, который предполагает устранение 98 процентов тарифов.

Но самое интересное заключается в том, что, несмотря на слухи, Борис Джонсон поддержал Терезу Мэй и призвал все политические силы объединиться, чтобы добиться выгодной сделки с ЕС. "Сейчас нам необходимо действовать мягко, очень осторожно и чувствительно. Необходимо поддержать Терезу Мэй, помочь ей добиться правильного соглашения. Если нам не удастся, нас больно накажут", — подчеркнул он.

Но и здесь не все так просто. Это заявление заставило вспомнить недавнюю публикацию Times, в которой утверждалось, что Тереза Мэй убедила своих коллег по Консервативной партии не пытаться ее сместить и пообещала, что добровольно уйдет в отставку летом 2019 года.