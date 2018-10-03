На имя Дональда Трампа пришел подозрительный конверт

Занимающаяся охраной первых лиц Соединенных Штатов Секретная служба США перехватила подозрительный конверт, адресатом которого был президент Дональд Трамп. Американские СМИ отмечают, что пришедшее в минувший понедельник почтовое отправление в здание Белого дома не попало.

Данный инцидент расследуют правоохранительные органы США. Телеканал Fox News сообщает, что в пакете могло находиться токсичное для человека вещество рицин, передает ТАСС.

Накануне поступила информация, что просматривающие почту Пентагона сотрудники обнаружили два конверта, в которых мог находиться тот же рицин, адресованные министру обороны США Джеймсу Мэттису и начальнику штаба ВМС США адмиралу Джону Ричардсону. Почтовые отправления поступили в центр сортировки почты для военного ведомства также в понедельник, как и в администрацию президента США.