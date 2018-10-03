Футболисты ЦСКА о победе над "Реалом"

Московский ЦСКА в матче Лиги чемпионов со счетом 1:0 победил мадридский "Реал". Единственный гол на счету полузащитника Николы Влашича. Эта победа вывела армейцев на первое место в группе G.

Никола Влашич сумел отличиться уже на 2 минуте. Как ни пытался "Реал" уйти от поражения, а гол хорватского легионера остался единственным. "Наша команда сыграла очень смело, ЦСКА старался действовать на контратаках. Жаль, что смогли создать мало моментов. Но мы старались и сыграли хорошо. Если бы я не верил в победу над "Реалом", я бы не играл в футбол", — приводит слова Влашича РИА Новости.

Защитник Никита Чернов передал свои ощущения от победы над клубным чемпионом Европы. "Мы радовались как дети. Сегодня нам нужно порадоваться, а завтра уже выходить на тренировку, чтобы готовиться. Выходного нам не дали, работаем по плану. В конце "Реал" устроит навал, но где-то фарт помог, в таких матчах удача немаловажную роль играет. Игорь Акинфеевтащил, и мы пытались помогать. Мы наиграли на эту победу. Заслуживает ли теперь Лука Модрич "Золотого мяча". По сегодняшнему матчу я бы отдал его Влашичу".

"Все очень рады, мы обыграли на своем поле такую большую команду. Все шло по плану, мы хотели забить быстрый гол. А если серьезно, хорошо, что забили. Большую часть матча все-таки оборонялись, но это "Реал". Было тяжело, но с такой командой многие играют от обороны. "Реал" хорошо атакует и защищается, а у нас были моменты забить еще", — прокомментировал итог встречи защитник армейцев Кирилл Набабкин.