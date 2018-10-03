Три школьницы попали под машину на "зебре" в Хабаровске

В Хабаровске автомобиль сбил трех школьниц, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Две девочки госпитализированы, жизням пострадавших ничто не угрожает.

Наезд на школьниц совершила женщина-водитель, сообщает РИА Новости. По ее словам, в момент инцидента она была ослеплена светом фар встречной машины. Экспресс-тест показал, что в момент ДТП алкоголя в крови водителя не было.