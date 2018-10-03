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3 октября 201804:05

Нико Ковач: "Бавария" допустила слишком много ошибок

EPA

Мюнхенская "Бавария" не смогла выиграть домашний матч Лиги чемпионов у голландского "Аякса". Чемпион Германии довольствовался ничьей 1:1. Более того, гости были ближе к победе.

Мюнхенцы довольно быстро добились успеха. Матс Хуммельс отличился на 4 минуте. Но "Аякс" отыгрался на 22 минуте, после чего мог выйти неоднократно выйти вперед, если б не отличная игра вратаря хозяев поля Мануэля Нойера.

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач признал, что его команда показала немного меньше того, что он ожидал. "Мы дали сопернику возможность стать сильнее, а сами сдали. "Аякс" постепенно прибавил и показал очень хорошую игру. Мы допустили слишком много ошибок в передачах и в решающих ситуациях хотели слишком быстро перейти в атаку. "Аякс" играл хорошо, поэтому сегодня нам остается довольствоваться одним очком", — приводит слова Ковача Чемпионат.com.

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