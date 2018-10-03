Снегопад в канадском Калгари привел к сотням ДТП

В городе Калгари (канадская провинция Альберта) после обрушившегося на этот западный регион страны рекордного снегопада было зафиксировано около 270 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек.

По информации Национального метеобюро Канады, во вторник, 2 октября, в юго-западной части Альберты выпало 30 сантиметров снега – абсолютный рекорд октября за всю историю метеонаблюдений.

Непогода значительно осложнила жизнь жителям Калгари, сообщает ТАСС. В мегаполисе на расчистку улиц от снежных завалов выведена вся имеющаяся в наличии техника, мобилизованы бригады пожарных и спасателей. Власти города запретили, как минимум, до среды парковаться на всех крупных улицах Калгари.