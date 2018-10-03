Вратарь "Бенфики" Влаходимос сделал выбор в пользу сборной Германии

Неудачей завершилась попытка Греческой футбольной федерации привлечь в сборную страны вратаря португальской "Бенфики" Одиссеаса Влаходимоса. 24-летний голкипер сделал выбор в пользу команды Германии.

Одиссеас Влаходимос –родился в Штутгарте, в семье греческих переселенцев. Воспитанник "Штутгарта" защищал ворота юношеской и молодежной сборных Германии, при этом у Одиссеаса были проблемы с практикой в родном клубе. Он смог заиграть только на исторической родине – в афинском "Панатинаикосе". Летом Влаходимос перешел в лиссабонскую "Бенифку", где сразу заиграл в основе и обратил на себя внимание нескольких клубов английской премьер-лиги.

Сборная Греции также проявила интерес к Влаходимосу. Но Одиссеас отказал футбольной федерации страны, сославшись на желание выступать за сборную Германии. Голкипер "Бенфики" рассчитывает в ближайшее время получить приглашение от главного тренера Йоахима Лёва.