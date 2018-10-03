Пилот совершившего жесткую посадку в Якутии вертолета найден живым

Члены экипажа спасательного вертолета, вылетевшего на поиски пилота, совершившего жесткую посадку в горном ущелье в Якутии, увидели его, мужчина жив. С воздуха было видно, как тот встал в полный рост.

В настоящее время совершил посадку у подножия горы, группа спасателей поднимается к месту падения, передает ТАСС.

Как сообщалось, 29 сентября текущего года частный вертолет Robinson, вылетевший из Среднеколымска в Усть-Неру, был вынужден совершить экстренную посадку в районе села Сасыр Момского района Якутии. В результате пилот оказался в горном ущелье на высоте 1800 метров над уровнем моря. Его поиски значительно осложнялись из-за непогоды: в районе места приземления дул сильный ветер и шел снег.