К участию в выборах главы Приморья допущены самовыдвиженцы

Депутаты Приморья допустили самовыдвиженцев к участию в выборах главы региона. Соответствующий законопроект был принят большинством голосов в трех чтениях. До этого на пост губернатора могли претендовать только кандидаты от партий.

Как сообщалось, ранее временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Кожемяко заявил, что намерен идти на выборы самовыдвиженцем, напоминает телеканал "Россия 24". Повторное голосование было назначено, после того, как в канун второго тура выборов губернатора Приморья Андрей Тарасенко снял свою кандидатуру и отказался продолжать кампанию. Дату повторного голосования назовут по итогам заседания Законодательного собрания края 16 октября.