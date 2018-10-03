Индонезию снова трясет

В Индонезии зафиксировано новое землетрясение магнитудой около пяти, а вдобавок к нему — извержение вулкана. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Тем временем, Организация объединенных наций выделила в помощь Индонезии 15 миллионов долларов, которые пойдут на ликвидацию последствий землетрясения и цунами, унесших на прошлой неделе более 1200 жизней. Еще 1,5 миллиона долларов индонезийцам направят власти Канады, сообщает телеканал "Россия 24".

Первая партия гуманитарной помощи уже доставлена из Сингапура. В наиболее пострадавшие районы двумя самолетами отправили самое необходимое: продовольствие, питьевую воду, медицинское оборудование. Предложили помощь и Соединенные Штаты, но индонезийские власти от нее отказались. США хотели направить в Индонезию плавучий госпиталь, который, как уверяет правительство Индонезии, совсем не эффективен, как уже показывал опыт стихийных бедствий. Сейчас в приоритете — помощь в реабилитации пострадавших.

Как сообщалось, мощное землетрясение и цунами оставили в Индонезии без жилья более 60 тысяч человек, разрушены дороги и мосты, повреждены линии электропередачи.