Пострадавших в Дагестане школьников будут лечить в Москве

Подростков, которые получили ожоги в спортзале одной из школ Дагестана, доставят в Москву спецбортом МЧС России. Сейчас пострадавшие – пятеро молодых людей в возрасте 15 и 16 лет, — находятся в республиканской клинической больнице.

Состояние школьников врачи оценивают как тяжелое – у них обожжено от 40 до 90 процентов поверхности тела.

Как сообщалось, ЧП произошло во вторник, 2 октября, вечером в комнате тренера. По одной из версий, произошел взрыв батареи электрических напольных весов, по другой — взрыв бытового газа рядом со школой. Начата доследственная проверка.