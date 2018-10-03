Дональда Трампа подозревают в неуплате налогов

Налоговая служба штата Нью-Йорк проверяет, действительно ли президент США Дональд Трамп и члены его семьи уклонялись от уплаты налогов. Соответствующее разбирательство началось после публикации в газете New York Times.

Издание провело журналистское расследование и по его итогам утверждает, что нынешний глава Белого дома еще в молодости получил от своего отца, который занимался недвижимостью, как минимум, 413 миллионов долларов, сообщает телеканал "Россия 24". Якобы, эти деньги достались Дональду Трампу за содействие отцу в уходе от налогообложения.

Адвокат президента Чарльз Хардер уже назвал публикацию полностью сфабрикованной, в Белом доме причастность Дональда Трампа к уклонению от налогов также отрицают.