Глава МВД Франции ушел в отставку

Президент Франции принял отставку министра внутренних дел страны. Жерар Колон подал прошение об отставке еще в минувший понедельник, но Эммануэль Макрон отказался подписать документ.

По данным французских СМИ, накануне вечером глава Елисейского дворца все же принял отставку министра и попросил председателя правительства Эдуара Филиппа временно взять на себя обязанности руководителя МВД, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее Жерар Колон объявил, что хочет вновь баллотироваться на пост мэра Лиона, который он занимал до прихода в администрацию президента Макрона.