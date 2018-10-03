Шведский футболист выпил пиво во время матча

Необычным способом отметил гол капитан шведского "Хаммарбю" Кеннеди Бакирчиоглу. Полузащитник взял протянутый ему с трибуны пластиковый стакан с пивом и выпил его.

На 79 минуте матча с "Гетеборгом" 37-летний футболист "Хаммарбю" ударом со штрафного поразил ворота соперника. Кеннеди от радости побежал к фанатской трибуне, где ему протянули стакан с пивом. Бакирчиоглу поблагодарил болельщика и выпил стакан до дна. Судья не стал наказывать любителя пива желтой карточкой. Стокгольмский "Хаммарбю" выиграл этот матч со счетом 3:0 и вышел на третье место.

Кеннеди Бакирчиоглу в прошлом игрок сборной Швеции, голландских "Твенте" и "Аякса", греческого "Ираклиса" и испанского "Расинга", в 2012 году вернулся в "Хаммарбю" после девяти лет выступлений за рубежом. Бакарчиоглу, входящий в число четырех наиболее выдающихся футболистов столичного клуба, забил более сотни мячей. Но ранее он не праздновал свои голы столь необычным образом.