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Нобелевская премия-2018 1 час назад

Новости Наука

3 октября 201807:10

Мир узнает имена лауреатов Нобелевской премии по химии

В среду, 3 октября, Нобелевская неделя продолжится объявлением лауреатов премии по химии. Согласно правилам, открытие победителя должно быть действительно существенным и универсально признанным мировым научным сообществом, поэтому экспериментаторы получают премию чаще теоретиков.

Среди наиболее вероятных претендентов на премию 2018 года аналитики называют ученых из США, Великобритании и Франции, сообщает телеканал "Россия 24".

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