5 дней выживания в якутском ущелье: пилот находится в стабильном состоянии

Пилот вертолета, который аварийно сел в горах Якутии, найден живым. Он провел в ущелье пять дней.

Состояние мужчины оценивается как стабильное. Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь "Полярных авиалиний" Станислав Платонов. Сейчас пилота везут на вертолете в село Хонну.

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Момском районе Якутии 29 сентября. После посадки летчик сообщил, что находится в ущелье, передал свои координаты и больше на связь не выходил, напоминает "Россия 24".

Наземная группа на вездеходах три дня не прекращала поиски, пытаясь найти ущелье. Воздушные поиски неоднократно приостанавливались из-за погодных условий. В поисках принимали участие добровольцы из села Сасыр.

Утром 3 октября на место ЧП вылетел вертолет со спасателями службы спасения, которые с воздуха обнаружили пилота живым: он встал в полный рост, чтобы его было лучше видно.