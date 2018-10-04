Пейзажи, ожившие в фильмах: Еврейский музей представляет выставку "Исаак Левитан и авторский кинематограф"

4 октября в Еврейском музее и центре толерантности открывается выставка "Исаак Левитан и авторский кинематограф". Выставка проходит при поддержке Банка ВТБ. Партнерами выступили компания "Транснефть" и банк "Интеза".

Исаак Левитан родился в 1860 году местечке Кибарты. Тогда это была территория Российской империи, а сейчас Литва. Семья была образованной, но обедневшей. Дед Исаака был раввином. Отец Илья (Эльяшив-Лейб) Абрамович Левитан тоже учился в раввинском училище, но позже отошел от этого пути и, чтобы прокормить большую семью, брался за любую работу. Он был учителем иностранных языков, переводчиком, работал кассиром и контролером на железнодорожных станциях.

Левитаны жили очень бедно и в начале 1870-х годов решили в поисках лучшей жизни переехать в Москву. Но и здесь Илье Левитану не удалось сразу найти работу, и он перебивался частными уроками. Несмотря на крайнюю нужду, родители чутко относились к увлечению сыновей искусством. Исааку и его брату Авелю удалось поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Но главные трудности были еще впереди: в 1875 году умерла мать художника, а спустя два года отец. Материальное положение стало настолько тяжелым, что руководство училища освободило братьев от платы за учебы как "оказавших большие успехи в искусстве". Художник Константин Коровин, который обучался живописи в одном классе с Левитаном, вспоминал о нем так: "Про него ходило в школе много рассказов, с одной стороны, о его даровании, а с другой — о его великой нужде. Говорили, что он не имеет иногда и ночлега".

Учителями Левитана были Василий Перов и Василий Поленов, но самое большое влияние на художника оказал Алексей Саврасов. Именно в училище, еще в конце 1870-х годов, Левитан начал свое становление как мастер пейзажа. На своих полотнах он не только изображал природу. Левитан запечатлел душу человека, созерцающего природу, его страхи, радость, надежды и сомнения.

Историк искусства и художник Александр Бенуа задавался вопросом, в чем же заключается поэзия живописи Левитана. И разве не писались раньше "повседневные, почти убогие, жалкие темы – большая дорога, лесок, весна, талый снег" и не будут писаться после него?

"Однако расстояние между Левитаном и другими огромное – целая незаполнимая пропасть. Левитан – истина, то, что именно нужно, то, что именно любишь, то, что дороже всего на свете", — считал Бенуа.

Пейзажной лирикой мастера вдохновлялись многие отечественные режиссеры. Среди них — Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко, Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Сергей Соловьев, Александр Сокуров, Роман Балаян, Александр Звягинцев и другие. В их работах можно увидеть отражение картин Левитана.

Особенностью экспозиции является интеграция картин художника в контекст узнаваемых кадров отечественного кино. Это сделано для того, чтобы продемонстрировать преемственность образов пейзажей Левитана в кинематографе.

На выставке будут представлены более 30 пейзажей Исаака Левитана из разных музеев — Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Израиля, Национального художественного музея Республики Беларусь, Плесского историко-художественного заповедника и других музеев России.

Третьяковка предоставила для выставки картину "Березовая роща" (1885–1889). Отражение этого полотна можно увидеть в фильме Никиты Михалкова "Несколько дней из жизни Обломова" (1979). В березовую рощу, наполненную солнечным светом, точно сошедшую с полотна художника, приходит Илья Ильич Обломов, ложится на траву и наблюдает за природой, которая живет "деятельной жизнью".

И совсем другим по тональности и настроению является отрывок из фильма "Председатель" Алексея Салтыкова (1964). Он тоже напоминает зрителю о левитановском полотне. Но в противовес лиричной, тихой и спокойной сцене из "Обломова", в березняке разворачивается одна из самых напряженных сцен картины – жестокая драка председателя колхоза Егора Трубникова со своим братом.

Один из кадров фильма Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие…" (1972) воспроизводит, пожалуй, самую известную картину Левитана — "Над вечным покоем". И хоть запечатлено на полотне озеро Удомля, что возле Вышнего Волочка, пейзаж практически точь-в-точь похож на карельские места (деревня Сяргилахта возле Рускеальских водопадов), где снималась военная драма. На фоне этой величественной и строгой природы свой вечный покой обретают пять молодых девушек.

Картина "Владимирка" – еще один шедевр Исаака Ильича — была написана в 1892 года. На полотне изображен Владимирский тракт – дорога, по которой многие десятилетия отправляли на каторгу заключенных. В приглушенных тонах мастер изображает серый сумрачный день. Мотив дороги есть и в фильме Сергея Соловьева "Станционный смотритель" (1972). По этой дороге (такой же серой и пыльной) в начале картины едет рассказчик Иван Петрович Белкин, а позже по ней же "молодой, стройный гусар с черными усиками" увозит Дуню Вырину от отца.

Пейзажи Левитана будто оживают в фильме "Зеркало" (1974) Андрея Тарковского. В картине можно увидеть мотивы сразу нескольких полотен мастера – "Осиновая рощица. Серый день", "Последние лучи солнца. Осиновый лес" и "Сумерки. Стога". В фильме Владимира Хотиненко "Мусульманин" (1995) угадываются мотивы картины "Деревня на берегу реки". А кадры фильма Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Тряпицына" (2014) содержат аллюзии на пейзаж "В окрестностях Саввино-Сторожевского монастыря".

Визитной карточкой стал медиапроект "Русская тоска". Проект создан Еврейским музеем в сотрудничестве с Readymag. Благодаря этой интерактивной карте можно по-новому осмыслить присутствие Левитана и его образности в окружающем нас пространстве. Зрителям предлагается подумать о "русскости" и русской тоске, которую так хорошо передал художник в своих полотнах.

На карту нанесены места, где Левитан создавал свои картины, и места съемок кинофильмов. Иногда они почти совпадают: например, полотно "Осиновая рощица. Серый день" было написано в усадьбе Успенское (сейчас это Одинцовский район Подмосковья), а одна из сцен фильма "Зеркало" снималась совсем рядом – в поселке Тучково. В других случаях место написания картины и место съемок отделяют сотни километров. Так, дом Чеховых в Ялте, где в 1899 году Левитана написал картину "Сумерки. Стога", находится в полутора тысяче километрах от Тучкова ("Зеркало").

Еврейский музей и центр толерантности является самым технологичным музеем России. Все объекты музея готовы вступить в интерактивный диалог с посетителем. И выставка, посвященная Левитану, — отличный повод, чтобы в этом убедиться. В проекте приняли участие Борис Гройс, Ольга Свиблова, Павел Пепперштейн, Арсений Жиляев и другие деятели искусства и культуры.

Выставка будет открыта с 4 октября 2018 года по 20 января 2019 года. Адрес: улица Образцова, дом 11, строение 1А.