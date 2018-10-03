В Таиланде по запросу Интерпола задержан россиянин

По запросу Интерпола в Таиланде задержан российский гражданин. Это Виталий Трофимов. Он жил в Паттайе по деловой визе. Это позволяло ему вести в стране бизнес. В России задержанный тайской полицией россиянин обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Никакой официальной информацией о задержании россиянина в Паттайе пока в посольстве России не поступило, сообщает РИА Новости. В газете Nation имя задержанного полицией россиянина переврано. Оно написано так – Vitalil Trofimov.

Россиянин доставлен в миграционное бюро. Здесь он будет ожидать экстрадиции.