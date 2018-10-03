Российский актер Пашинин: за мной следит СБУ, но я не дам им на себе заработать

"Эти мерзавцы не остановятся ни перед чем. Мой телефон прослушивается", — заявил воюющий в рядах украинских националистов российский актер Анатолий Пашинин. Видео с его заявлением появилось в YouTube, однако разместить его на Вести.Ru нельзя, так как оно содержит изображения и символы запрещенных в России организаций.

Пашинин считает, что за ним установлена слежка со стороны Службы безопасности Украины. Он признался, что специально говорил по телефону ужасные вещи, чтобы украинские спецслужбы могли использовать эту информацию против него, а у актера бы появились доказательства слежки за ним. Правда, отмечает РИА Новости, Пашинин не пояснил, зачем это было нужно.

40-летний Анатолий Пашинин также добавил, что ему угрожал представитель СБУ. Офицера СБУ он описал, как "гомосексуального вида юношу с мерзкой походкой".

Также, якобы, сотрудник СБУ намекнул Пашинину, чтобы тот покончил с собой.

"Я готов к этому, — заявил актер. — Подходите, берите, но я не дам вам на себе заработать".

Анатолий Пашинин пообещал унести с собой жизни нескольких сотрудников украинской Службы безопасности, если за ним придут. Возвращаться в Россию Анатолий Пашинин не собирается. При этом он действительно критиковал вооруженные силы Украины (ВСУ) за крепостные советские порядки, а украинцев сравнивал с папуасами. Он настаивал, что граждане Украины могут называть себя как угодно, но только не украинцами. По его мнению, предки жителей Украины ничего им не оставили, кроме разоренной страны.

Актер в 2017 году вступил в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора" (организация запрещена в России как террористическая). Но в Донбассе, подчеркивал Анатолий Пашинин, он не выполняет долг, а получает огромное удовольствие, ловит кайф от выброса гормонов.

Снимавшийся в фильмах "Адмирал", "Мы из будущего" и ряде сериалах актер служит на мариупольском направлении. На Украине к актеру тоже специфическое отношение: его представляют, как бешеного клоуна, воина и анархиста.