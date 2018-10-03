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3 октября 201809:58

Извержение вслед за землетрясением: на Сулавеси вулкан выбросил 4-километровый столб пепла

EPA

Вулкан Сопутан на индонезийском острове Сулавеси выбросил столб пепла высотой около четырех километров.

Как сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на заявление Центра вулканологии и снижения геологических рисков Индонезии, извержение началось около 9 утра по местному времени. По мнению специалистов, облако вулканического пепла продолжит движение в западном и северо-западном направлении.

Людям рекомендовано не подходить к вулкану ближе чем на 6 километров и использовать респираторы. Жителей близлежащих деревень предупредили о возможном излиянии лавы. Вместе с тем эксперты заверили, что на работу аэропорта в городе Манадо извержение не повлияет.

 

Утром 28 сентября у побережья Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Затем было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и несколько афтершоков. После этого на остров обрушилось цунами высотой около двух метров. Жертвами стихии стали более 1,2 тысячи человек, свыше 60 тысяч жителей остались без крова.

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На Сулавеси вулкан выбросил 4-километровый столб пепла

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