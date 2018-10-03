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3 октября 201810:08

СМИ: Россия разрабатывает план отказа от доллара

Global Look Press

План отказа от доллара разрабатывает правительство России. Через одну-две недели он должен быть утвержден российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. План будет опираться на предложения главы ВТБ Андрея Костина, пишет издание The Bell. В обсуждении плана принимают участие Центробанк, ВТБ, а также другие финорганизации и экспортеры.

Проект не предполагает запрета расчетов в долларах, а также никаких других ограничительных или запретительных мер, пересказывает статью из основанного Елизаветой Осетинской издания "Интерфакс". При этом в плане будет сделан упор на создание возможностей по использованию в качестве платежных средств при расчетах национальных валют в отношениях с Евросоюзом и Китаем – основными российскими торговыми партнерами. В рамках ЕАЭС Москва хочет перейти на рубли.

Для реализации плана, идею которого предложил президент ВТБ Андрей Костин, нужно преодолеть несколько технических проблем. Например, идут переговоры, которые дадут доступ к ликвидности в валюте другой страны без необходимости закупать ее на валютных рынках.

"Дедолларизация российской экономики, — подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, — это очень сложный процесс. Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, поэтому это очень-очень длительный и скрупулезный труд".

Дмитрий Песков добавил в своем комментарии, что тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах на самых разных направлениях сейчас имеет место. А президент России Владимир Путин говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты (рубля) и в расчетах с внешними партнерами еще задолго до Костина.

Сам Костин оценил длительность постепенного перехода на заключение контрактов в разных областях экономики в национальных валютах минимум в 5 лет. Это касается в том числе и поставок энергоносителей и экспорт вооружений. При этом Андрей Костин подчеркнул, что речи о полном отказе от доллара не идет.

В августе 2018 года в американский конгресс был внесен законопроект с целым рядом антироссийских мер, включая санкции против российского госдолга и государственных банков, среди которых числятся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Формулировки законопроекта настолько расплывчаты, что у экспертов возникли подозрения, что потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

После этого в интервью "Известиям" Костин называл четыре основных направления плана ухода от доллара: ускоренный переход в расчетах по экспортно-импортным операциям на другие валюты, в том числе евро, юань или рубль; перерегистрация крупнейших российских холдингов в юрисдикцию Российской Федерации; переход к размещению еврооблигаций через российский депозитарий; лицензирование всех участников фондового рынка по принципу единых правил работы.

О поддержке предложенного Костиным плана заявили замминистра финансов России Алексей Моисеев, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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