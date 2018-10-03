Рыболовлев подал 380-миллионный иск к Sotheby's

Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев подал в суд на аукционный дом Sotheby's. Он требует возместить ему материальный ущерб в размере 380 миллионов долларов.

В течение многих лет Рыболовлев покупал картины у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Всего он купил 38 произведений искусства за 2 миллиарда долларов. Теперь бизнесмен пришел к выводу, что переплатил больше миллиарда долларов, и потребовал у швейцарца вернуть ему деньги.

Рыболовлев обвиняет Sotheby's в потворствовании арт-дилеру. По его версии, аукционный дом принимал участие в продаже трети произведений швейцарцу и знал, что тот перепродаст купленное с необоснованно крупной выгодой.

Исковое заявление подано в федеральный суд нью-йоркского района Манхэттен, передает ТАСС. В нем торговый дом обвиняется в "оказании конкретной помощи в совершении крупнейшего арт-мошенничества в истории".

"Sotheby's являлся аукционным домом, который по собственной воле, намеренно сделал это мошенничество возможным", — говорится в документе.

Представители аукциона считают иск бизнесмена безосновательным, а все обвинения ложными.

В том числе речь идет о картине Леонардо да Винчи "Спаситель мира". Рыболовлев купил ее у Бувье за 128 миллионов долларов. В ноябре прошлого года россиянин выставил полотно на аукционе Christie's. Она была продана за рекордные 450,3 миллиона долларов.