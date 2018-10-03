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Зонд "Хаябуса-2" и исследование астероида Рюгу 1 час назад
Третий астероидный ровер в истории человечества успешно сел на Рюгу
Сегодня, 3 октября 2018 года, ровер MASCOT, сброшенный японским зондом "Хаябуса-2", успешно сел на астероид Рюгу и начал исследование поверхности небесного тела. Это третий в истории человечества аппарат, севший на поверхность астероида. Первые два также были сброшены "Хаябусой-2", о чём "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали.
Как сообщает агентство "РИА Новости", зонд начал сближение с астероидом ещё 30 сентября. Находясь на высоте 20 километров над поверхностью, он стал двигаться в сторону Рюгу со скоростью от десяти до сорока сантиметров в секунду, пока не достиг отметки в 60 метров.
После этого аппарат перешёл на рекордно низкую скорость в три сантиметра в секунду и достиг высоты в 56 метров над поверхностью. Здесь пружинный механизм вытолкнул ровер из отсека (гравитация Рюгу слишком мала, чтобы он мог просто выпасть). После короткого периода свободного падения он достиг поверхности небесного тела.
Как сообщает сайт Немецкого аэрокосмического центра, MASCOT представляет собой "коробку" размером 30 x 30 x 20 сантиметров и массой около 10 килограммов. Её стенки весят в сумме лишь 450 граммов и сделаны из пластмассы, но очень прочны за счёт армирования углеродным волокном. Ровер содержит механизм, позволяющий ему перемещаться по поверхности астероида прыжками.
Миссия несёт на борту четыре научных инструмента. Во-первых, это широкоугольная оптическая фотокамера с высоким разрешением. Во-вторых, это радиометр, который определит температуру поверхности и тепловые свойства грунта. В-третьих, это инфракрасный спектрометр для исследования минералогического состава окружающих пород. Наконец, это магнитометр, предназначенный для измерения локальных магнитных полей.
Питание ровера производится от аккумулятора, имеющего запас энергии в 200 ватт-часов. Инженеры надеются, что этого хватит на 16 часов работы. За это время астероид совершит два оборота вокруг своей оси. Предполагается, что астероидоход проведёт измерения минимум в трёх местах, перемещаясь от одного до другого прыжками.
Все действия MASCOT управляются бортовым компьютером: Земля находится в 280 миллионах километров, и сигнал оттуда шёл бы слишком долго. Научные данные ровер будет транслировать "Хаябусе-2", а тот уже передаст их на нашу планету.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" рассказывали о том, как зонд вышел на орбиту астероида, а также о том, как эксперты выбрали место посадки для MASCOT.
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