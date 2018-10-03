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3 октября 201810:52

Instagram рухнул

Пользователи столкнулись с проблемами при входе в Instagram. Сбой в работе социальной сети произошел в крупных городах США и Европы, в том числе и в России.

Это следует и из данных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки наблюдаются у пользователей из таких городов, как Сан-Франциско, Нью-Йорк, Париж, Барселона, Амстердам, Лондон, Берлин.

Отчеты о сбое в работе соцсети зафиксированы и в России, в частности в Москве и Петебурге.

Половина (51 процент) из тех пользователей, кто сообщил о сбое, испытывает проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 31 процент жалуется на проблемы со входом в аккаунт, а 17 процентов не могут открыть сайт Instagram, передает ТАСС.

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