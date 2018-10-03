Мэр Ярославля уходит в Солнечногорский район Подмосковья

Мэр Ярославля Владимир Слепцов досрочно ушел с поста. На заседании гордумы города он поблагодарил всех за совместную работу в течение двух лет. Он подчеркнул, что общими усилиями удавалось добиваться результата, работая по принципу открытой власти. Слепцов рассчитывает возглавить Солнечногорский район Подмосковья.

Полномочия Владимира Слепцова заканчиваются 4 октября, отмечает ТАСС. После этого обязанности мэра Ярославля будет исполнять один из заместителей ярославского градоначальника.

Председатель гордумы Артур Ефремов напомнил, что депутаты проголосовали за назначение Слепцова мэром Ярославля 1 марта 2017 года. А исполняющим обязанности главы Ярославля Слепцов стал 21 сентября 2016 года. До 2013 года Владимир Слепцов работал первым замом мэра Ярославля. А с 2013 до 2016 годы был первым замглавы Сергиева Посада и главой Химок. Теперь он вновь возвращается в Московскую область.