Путин попросил главу Минказказа месяц поработать врио губернатора Хакасии

Президент России назначил замглавы Минкавказа Михаила Развозжаева врио главы республики Хакасия, но пообещал через месяц вернуть его в Москву и найти ему применение в федеральных органах.

Как сообщается на сайте Кремля, на встрече c Развозжаевым Владимир Путин попросил его поработать в регионе месяц, чтобы взять под контроль ситуацию в республике (в том числе по социально-экономическим проблемам) и обеспечить проведение в этом регионе открытых выборов, .

"И потом (я готов, обещаю, что сделаю это) верну вас в Москву. И, безусловно, найду вам применение в федеральных органах", — сказал президент России.

"Вы сейчас уже заместитель федерального министра – в соответствии с вашими знанием, опытом и вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями", — добавил Владимир Путин.