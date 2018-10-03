УЕФА: удаление Акинфеева в матче с "Реалом" оспорить нельзя

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) заявил, что московский ЦСКА не сможет оспорить удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, армейцы одержали победу со счетом 1:0. В добавленное время Акинфеев в эмоциональной форме выразил румынскому арбитру Овидиу Хацегану недовольство, после чего судья показал голкиперу две подряд желтые карточки.

"ЦСКА не сможет обжаловать удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче против "Реала", – говорится в заявлении пресс-службы ФИФА, которое цитирует ТАСС. — Удаление может быть опротестовано только в том случае, когда судья ошибся с предъявлением второй желтой карточки, показав ее другому футболисту".

Отметим, что теперь Акинфеев пропустит гостевой матч Лиги чемпионов против итальянской "Ромы", который пройдет 23 октября.