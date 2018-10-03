На Дону столкнулись два грузовых судна. Их повреждения серьезные. Сухогруз "Волго-Дон 147" с 4 тысячами 300 тоннами ячменя после столкновения дал течь. У него поврежден форштевень — носовая балка, переходящая в нижней части в киль. Также не работает брашпиль — носовая лебедка, используемая при швартовке и поднятия якоря.

Второй участник столкновения – танкер "Глория". Это судно шло порожним. У танкера сильно поврежден форштевень. "Глория" получила пробоину выше ватерлинии. Разлива нефтепродуктов при речном столкновении в 10 километрах от ростовской станицы Багаевская не произошло, отмечает ТАСС.

Суда находятся на перекате. К ним направлен буксир, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Судовой ход в районе ЧП не перекрыт, ограничений судоходства нет.