Тренер "Тоттенхэма" Почеттино: я бы никогда не стал тренировать "Барселону"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча второго утра группового этапа Лиги чемпионов против футбольного клуба "Барселона".

Перед встречей с каталонским клубом наставник шпор признался, что никогда бы не смог тренировать каталонский клуб, потому что являются давним фанатом испанского "Эспаньола" – принципиального соперника "сине-гранатовых".

"Я давний фанат "Эспаньола", что дополнительно мотивирует меня на победу в матче с "Барселоной", — сказал Почеттино, которого цитирует Чемпиионат.com. — Очевидно, что я бы никогда не связал жизнь с "Барселоной". У меня много друзей из Барселоны, многие из них болеют за каталонцев, но у нас с сине-гранатовыми разные дороги".

Встреча "Тоттенхэма" и "Барселоны" пройдет 3 октября в Лондоне.