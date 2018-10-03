От мамы с любовью: пятна жирафов передаются по наследству и влияют на выживание

Почему жирафы имеют пятна и от чего зависит их форма и узор? Учёные давно ищут ответы на эти вопросы.

Известно, что окрас животных может выполнять различные функции, в основном защитные. Кому-то своеобразный цвет шерсти помогает сливаться с окружающей средой и прятаться от хищников, а вот зебр, к примеру, полоски защищают от назойливых мух.

Что же касается причудливого окраса жирафов, в 1968 канадский зоолог Энн Иннис Дагг (Anne Innis Dagg) выяснила, что форма, количество пятен, а также их размер и оттенок могут передаваться по наследству. Работа велась с небольшой группой особей, содержащихся в зоопарке.

Теперь же исследователи решили изучить диких жирафов. С 2011 года Моника Бонд (Monica Bond) из Цюрихского университета и Дерек Ли (Derek Lee) из Университета Пенсильвании наблюдали за популяциями этих животных в северной части Танзании.

В результате выводы, сделанные полвека назад, подтвердились. По словам учёных, некоторые характеристики пятен жирафы действительно наследуют, причём от матерей. Но также выяснилась ещё одна интересная деталь: пятна могут влиять на вероятность выживания детёнышей.

Отмечается, что "модели пятен" жирафов сложны и могут быть совершенно разными: от почти круглых, с ровными краями, до эллиптических, с острыми углами. При этом окрас у каждого жирафа индивидуальный и не меняется в течение жизни. Это своего рода "опознавательный знак" для каждой особи.

Чтобы понять, как эти рисунки могут быть связаны с наследственностью и выживаемостью, исследователи проанализировали фотографии пятен диких особей, а также показатели смертности среди них. Наблюдения велись в течение четырёх лет.

Авторы работы изучили рисунки на шерсти жирафов и выделили 11 характеристик пятен: цвет, количество, форма, площадь и так далее. Оказалось, что от мамы детёныш наследует две из них. Это округлость формы (насколько близко пятно к идеальному кругу), а также так называемая степень сглаженности углов.

Эти данные подтвердились на примере 31 пары самок и их детёнышей. А вот отыскать отцов жирафят зоологам не удалось.

"Дикие самки жирафов очень редко кормят детёныша, который не является их собственным. С другой стороны, определение отцовства требует либо постоянного наблюдения, либо генетического тестирования. В результате мать является единственным родителем, которого мы можем определить с уверенностью", — пояснил Ли в интервью National Geographic.

Наблюдения за 258 новорожденными жирафами показали, что особи с более крупными пятнами и пятнами неправильной формы имели больше шансов на выживание в течение первых четырёх месяцев. Причём причин, как предполагается, может быть сразу две. Во-первых, такой окрас является "эффективным камуфляжем". Во-вторых, он упрощает визуальную коммуникацию (мамам проще узнать своих детёнышей), а также помогает лучше регулировать температуру тела животного, поясняют авторы работы.

Кстати, они отмечают, что использовали современные методы визуализации и анализа, в том числе специальное программное обеспечение для работы с изображениями, а также статистические методы. Такой подход можно будет применять в будущем для изучения сложного окраса других животных, уверены зоологи.

Более подробно об этой работе рассказывается в статье, опубликованной в издании PeerJ.

Кстати, ранее биологи выяснили, зачем жирафам длинные шеи, обнаружили четыре новых вида этих животных, а также нашли в Танзании белого жирафа и назвали его в честь чистящего средства.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других исследованиях, связанных с изучением окраса животных. К примеру, учёные узнали, зачем хищникам необычные рисунки на морде, какие функции выполняет чёрно-белый окрас панд и откуда берутся пятна на шерсти кошек.