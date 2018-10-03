Российские волейболистки одержали четвертую подряд победу на чемпионате мира

Женская сборная России по волейболу одержала четвертую подряд победу на проходящем в Японии чемпионате мира. В четвертом туре группового этапа мирового первенства россиянки обыграли соперниц из сборной Южной Кореи. Итоговый счет – 3:0 (25:23, 25:20, 25:15).

Самой результативной волейболисткой в составе победителей стала Наталья Гончарова, набравшая 24 очка. Отметим, что ранее подопечные Вадима Панкова побеждали сборную Тринидада и Тобаго, а также Таиланд и Азербайджан. Таким образом, россиянки имеют стопроцентный результат – четыре победы из четырех возможных. Это позволяет нашей сборной лидировать в группе "С", имея в своем активе 11 очков.

Заключительным соперником сборной России на первом этапе турнира станет команда США.