Многодетный отец из Иркутской области получил срок за жестокое убийство сына

К 13 годам в колонии строго режима приговорил суд в Иркутской области отца шестерых детей, который в воспитательных целях до смерти избил наделавшего в штаны четырехлетнего сына, сообщает региональное управление СКР. Признание мужчины сняли на видео.

Трагический инцидент произошел вечером 24 марта в селе Хадахан, а поводом для расправы послужило нежелание мальчика признавать, что он сходил в туалет под себя.

"Я его начал бить. Ударил ремнем по жопе 10 раз, четыре раза по груди, затем начал бить кулаком по груди, раз семь-восемь, и ударил по голове ладошкой, потом по щекам", — рассказал 28-летний задержанный.

Наказание происходило на глазах супруги и пятерых детей, но их попытки остановить экзекуцию ни к чему не привели — отец велел не мешать ему воспитывать сына. Закончив, он посадил ребенка в тазик с теплой водой, а сам отправился к сестре чинить телевизор. По возвращении он застал сына в том же месте и в той же позе — мальчик скончался от полученных травм.

Иркутский областной суд приговорил многодетного отца к 13 годам в колонии строгого режима.