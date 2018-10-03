"Аэрофлот" вновь подтвердил соответствие престижному рейтингу "четыре звезды" Skytrax. Это означает, что он остается единственной российской авиакомпанией со столь высоким международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров не уступает десяткам премиум-перевозчиков мира, в том числе подавляющему большинству европейских.

Сертификат соответствия выдало британское агентство Skytrax – ведущий оценщик качества сервиса в глобальной авиатранспортной отрасли. Его рейтинги считаются наиболее авторитетными в гражданской авиации, а награды Skytrax World Airline Awards, присуждаемые по итогам самого масштабного в мире исследования удовлетворенности пассажиров, имеют неофициальный статус "авиационного Оскара".

В настоящее время высший рейтинг "пять звезд" Skytrax имеет всего 11 авиакомпаний, преимущественно из стран Азии и Ближнего Востока. И 41 перевозчик получил от Skytrax "четыре звезды". Данному уровню соответствуют практически все лучшие авиакомпании Европы.

Этого престижного рейтинга "Аэрофлот" впервые добился в 2016 году и с тех пор последовательно подтверждает его. В официальном заключении Skytrax по состоянию на этот год отмечено, что критериям "четырех звезд" соответствуют все три класса обслуживания "Аэрофлота" – бизнес, премиум-эконом (комфорт) и эконом.

Кроме того, в июле этого года "Аэрофлот" по версии Skytrax World Airline Awards в седьмой раз в своей истории был удостоен звания "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также впервые победил в важной номинации "Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом".

Премиальный уровень сервиса, который предлагает своим клиентам ведущая российская авиакомпания, признан и другими влиятельными аналитическими центрами мира. Буквально накануне, в конце сентября текущего года, соответствие "Аэрофлота" высшему рейтингу "пять звезд" в наиболее весомой категории "Глобальная авиакомпания" подтвердила американская авиационная ассоциация APEX, которую по охвату исследований и авторитетности оценок можно считать аналогом Skytrax в США. Согласно ее рейтингу, "Аэрофлот" – один из всего 25 авиаперевозчиков с "пятью звездами" в мире.