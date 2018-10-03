Армеец Федор Чалов назван лучшим игроком тура в РПЛ

Форвард столичного ЦСКА Федор Чалов назван лучшим футболистом очередного, 9-го тура чемпионата России. Напомним, что гол нападающего принес победу армейцам в гостевой игре против "Оренбурга" (1:0). При этом в сборную России на матчи с Турцией и Швецией Чалова не вызвали.

За Чалова было отдано 37,9% голосов болельщиков, участвовавших в опросе. Армейский форвард ранее дважды был назван игроком недели: по итогам 6-го и 7-го туров премьер-лиги, а в 8-м туре лучшим был назван еще один армеец хорват Никола Влашич.