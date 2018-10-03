В США мужчина убил двух своих родственниц и был застрелен полицейскими. Видео

Шериф округа Морган лишь 2 октября опубликовал видео, демонстрирующее события, произошедшие 24 мая текущего года: на парковке супермаркета полицейские сделали 8 выстрелов в 31-летнего Дастина Монтано.

За несколько часов до этого, Дастин крепко поссорился со своей 53-летней тетей Деброй Мартинес, которая знала о криминальных интересах своего племянника. Когда ему было 18, его посадили в тюрьму за то, что он до смерти избил подростка. Отсидев 10 лет и вернувшись на свободу, он так и не смог найти себе достойного применения.

По этой причине Дастин решил выращивать марихуану с целью ее продажи. Тетя, однако, категорически запретила ему это делать. Вспылив, мужчина убил свою родственницу. А заодно и ее 17-летнюю дочь, свою двоюродную сестру, как нежелательного свидетеля.

Затем убийца отправил другим своим родственникам SMS-сообщение о том, что их ждет смерть от его рук. После чего он угнал легковой автомобиль и поехал в сторону тех, кого собрался убивать.

Полицейские получили сообщение о том, что подозреваемый был замечен в местном супермаркете. Подъехав туда, они заблокировали похищенный автомобиль и потребовали от Дастина, чтобы он вышел из машины, ожидая, впрочем, что он может нажать на газ и пойти на таран.

Мужчина резко открыл дверь с ножом в руке — позже выяснилось, что именно этим оружием он и убил свою тетю и двоюродную сестру. Полицейские тут же открыли огонь, поскольку им показалось, что подозреваемый держал пистолет. Было сделано 8 выстрелов. Дастин упал и закричал: "Почему вы не пустили пулю мне в голову? Просто убейте меня!"

Спустя несколько часов Дастин скончался в местной больнице. Несколько месяцев шло разбирательство по правомерности применения оружия. 7 сентября стрелявших полицейских оправдали, поскольку они приняли нож, который преступник держал в руке, за пистолет.

Заместитель шерифа Дейв Мартин, который открыл огонь по Дастину Монтано, впоследствии прокомментировал свой поступок так: "До 24 мая за много лет моей службы я и мои коллеги участвовали в разных вооруженных столкновениях, и только один из них привел к смерти. Однако, при столкновении с с человеком, который подозревался в убийстве, предположительно был вооружен, игнорировал наши команды и вышел из машины с ножом (изначально мы приняли его за пистолет), подозреваемый оставил нам мало выбора.”