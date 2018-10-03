Актер из популярных сериалов задержан за разврат в Сети с несовершеннолетним

На сайте управления СК РФ по Москве сообщается о том, что по подозрению в развратных действиях и распространении порнографических материалов с использованием СМИ задержан 44-летний житель столицы.

Следователи расследуют уголовное дело по данным статьям. Уже известно, что в июле мужчина переписывался по Интернету на интимные темы с несовершеннолетним юношей, предлагая ему встретиться и продолжить общение. Кроме того, он отправлял несовершеннолетнему порнографические изображения.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

Официально фамилия подозреваемого правоохранителями не называется, однако через свои источники пресса узнала, что подозреваемый в педофилии – известный актер Театра Романа Виктюка Михаил Фатеев. Он также снимался в десятках российских сериалов, в том числе в "Глухаре".

Как пишет StarHit, актер обратил внимание на 14-летнего юношу, который продавал газеты у метро, и предложил ему помочь с нормальной работой. Актер оставил юноше свои координаты, между ними завязалась переписка.

Когда несовершеннолетний заподозрил нехорошее, он сообщил об этом взрослым, и те обратились в правоохранительные органы.