КХЛ. Магнитка победила "Куньлунь" в Китае

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал в Китае, где пекинский клуб "Куньлунь" принимал магнитогорский "Металлург". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Виктор Антипин (27-я минута) и Павел Варфоломеев (52-я и 54-я)​​​. У китайской команды отличился Брэндон Ип (60-я).

Магнитка продлила победную серию до четырех матчей и с 18 очками занимает четвертое место на Востоке, "Куньлунь" (10) идет 10-м.