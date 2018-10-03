Химический дарвинизм: американцы и британец получили Нобеля за эволюцию белков

За исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител Королевская шведская академия наук присудила Нобелевскую премию 2018 года по химии американцам 62-летней Фрэнсис Арнольд и 77-летнему Джорджу Смиту и 48-летнему англичанину сэру Грегори Винтеру.

Работы ученых были направлены на изучение эволюции химических молекул. Это позволяет, в частности, создавать новые лекарства. Нобелевские лауреаты по химии были вдохновлены дарвиновской идеей и силой эволюции. Они использовали те же принципы эволюции — генетические изменения и отбор — для разработки белков, которые могут решить проблемы всего человечества.

Фрэнсис Арнольд в 1993 году она провела первые опыты по эволюции ферментов в присутствии катализаторов. Затем она усовершенствовала методы и подобрала необходимые катализаторы для ускорения и начала химических реакций. Ее исследования позволяют наладить более экологичные производства ряда веществ и фармпрепаратов, в также производить возобновляемые виды топлива для транспорта. За эти работы она получила половину Нобелевской премии.

Вторую половину между собой поделили мужчины-ученые – Лжорд Смит и Грегори Винтер. В 1985 году Джордж Смит разработал элегантный метод, в котором вирус-бактериофаг используется для заражения бактерии и производства новых белков — антител. Грегори Винтер использовал его наработку практически для получения новых лекарственных средств. В 2002 году были получены первые выработанные таким способом антитела, которые применяются для лечения ревматоидного артрита, псориаза и воспалительных кишечных заболеваний.

Использование бактериофагов для заражения бактерий может также продуцировать антитела, нейтрализующие токсины, а также противодействующие аутоиммунным болезням и препятствующих раковым метастазам.

"Мы находимся вначале революции направленной эволюции, которая может принести самую большую польза для человечества", — отметили при объявлении лауреатов по химии в Нобелевском комитете.

Церемония награждения названных лауреатов Нобелевской премии 2018 года пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря 2018 года. Это день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Каждая Нобелевская премия в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон или один миллион долларов США.