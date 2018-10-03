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3 октября 201813:23

Сожительница Захарченко с дочерью улетела не в Англию, а в США

Global Look Press

Марина Семынина – сожительница полковника Дмитрия Захарченко – уехала вместе с дочерью в США. Эту информацию подтвердил ее адвокат Александр Карабанов. Ранее в СМИ появилась информация, что Семымина уехала в Великобританию.

"Моя подзащитная подтверждает, что покинула РФ, так как опасается за свою жизнь", — сообщил адвокат ТАСС.

Между тем сама Семынина сказала РИА Новости, что она "там, где и была":

"Я что, невыездная, что ли? Я не буду это комментировать".

У борца с коррупцией, помимо официально жены, было еще несколько "неофициальных". Семымнина родила от полковника дочь.

 

Полковник Дмитрий Захарченко, который занимался в МВД борьбой с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

В квартире сестры полковника было найдено почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Источник таких богатств Захарченко объяснить не смог. Также у офицера и членов его семьи 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и драгоценности.

Накануне Следственный комитет задержал адвоката Виктора Белевцова, который был "доверенным лицом" Захарченко, а также члена совета директоров АО "Росжелдорпроект" Валерия Маркелова по делу о взятке​​​.

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