Отрезанные от воды в центре Москвы: за что коммунальщики наказывают жильцов?

Без воды остались жители знаменитого дома со скульптурами в Подколокольном переулке — правда, не все. Внезапную засуху переживают инициаторы собрания собственников. Люди решили воспользоваться законным правом и перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. То есть платить за воду, минуя управляющую компанию — которую, к слову, называют устрашающей.

Курс по выживанию в экстремальных условиях от пенсионерки Тамары Смоляковой: женщина демонстрирует, как принять душ с помощью одной кружки воды.

- Сейчас ценную воду разливаю!

Уже пятый день из кранов она не течет — месть коммунальщиков за переход жителей дома на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией. Тамара как раз была инициатором — платить за воду сразу "Мосводоканалу".

"Естественно, утекают денежные потоки мимо управляющей компании. То есть, оторвался такой кусок — холодное водоснабжение и водоотведение. Хотя он в августе все равно выставил двойные платежки, и только в сентябре он понял, что федеральный закон работает", — говорит она.

На прямые расчеты дом перешел с 1 августа — и началось: чего только жители за два месяца не натерпелись. Компанию они называют не управляющей, а устрашающей.

"В адрес жильцов дома идут оскорбления, угрозы какие-то. Отключение лифтов, отключение света постоянное", — говорит Андрей Вуколов.

"Четыре раза отключали электричество в местах общего пользования — это прямое нарушение!" — возмущен Игорь Горбацевич.

Чтобы лишить Тамару воды, коммунальщики перерезали трубы в квартире этажом ниже — сейчас в ней никто не живет. Женщина с мужем проникли туда случайно и сняли срезанные трубы на мобильный телефон.

- Сотрудники управляющей компании "Арбат-Сервис" провели срезку труб, что привело к тому, что наша квартира осталась без горячего водоснабжения.

В трубу с холодной водой мастера местной управляющей компании поставили заглушку. Директор с обвинениями не согласен: говорит, горячую воду отключил за долги. В ответ на это хозяйка квартиры показывает нам квитанции об оплате. А вот холодную — не трогал.

- Холодная вода у гражданки Смоляковой не отключена, горячая вода отключена за систематическую неуплату.

- Холодной воды в этой квартире нет.

- Холодная вода в этой квартире есть!

Страдают от коммунальщиков и другие жильцы. Квартира Игоря Горбацевича находится под той, где перерезаны трубы.

"Нужно сливать воду с открытым краном несколько часов, но в результате у нас происходит накрутка счетчика", — рассказывает он.

С недобросовестными коммунальщиками жители воюют второй год. Не устраивает не только качество услуг. Например, в затопленном подвале дома комары — даже зимой. Но и расценки за такие услуги, мягко говоря, завышенные. Та же вода получалась в разы дороже.

"Если управляющая компания мне насчитала тысячу триста только за холодную воду, то "Мосводоканал" посчитал мне холодную воду и водоотведение всего на 400 рублей", — говорит Тамара Смолякова.

Перейти на прямые расчеты оказалось не так просто: по словам жителей, всеми силами этому продолжают препятствовать те, кому раньше перечислялись деньги. Карательные меры, отключение коммунальных благ, света, воды, лифтов, скорее всего, будут продолжаться, пока не успокоятся, как надеются коммунальщики, неугомонные соседи — а это целых 60 квартир. Но их собственники намерены идти до конца — и сменить устрашающую компанию на действительно управляющую.