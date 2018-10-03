Шахматы. Непомнящий и Крамник обыграли белорусов

В грузинском Батуми продолжается Всемирная шахматная Олимпиада. Сборные России одержали победы в очередном, 8-м туре. Мужчины были сильнее соперников из Белоруссии (3:1), а наша женская команда "всухую" 4:0 разгромила представительниц Голландии.

Победу нашим мужчинам принесли Ян Непомнящий, обыгравший Сергея Жигалко, и Владимир Крамник, который был сильнее Алексея Александрова. Сергей Карякин и Никита Витюгов свои партии свели вничью.

На мужском турнире лидирует сборная США (15 очков), которая привезла в Грузию всех сильнейших – Фабиано Каруану, Уэсли Со и Никару Накамуру. Далее идут поляки (14), семь сборных, набравших по 13 очков, Россия и Норвегия – по 12 очков.

Россиянки Александра Костенюк, Александра Горячкина, Наталья Погонина и Ольга Гиря выиграли свои партии, что дало нашей команде место в десятке лучших сборных: у россиянок и грузинок по 12 очков. Лидируют Китай и Украина (по 14 баллов), пять сборных набрали по 13 очков.