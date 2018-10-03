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3 октября 201813:32

Принял бой: в Астане врач избил донимавшего его пьяного пациента

Instagram/zello_atyrau

Дежурный врач в больнице Астаны избил нетрезвого пациента с травмой головы, который пытался отобрать у него телефон. Медика уже уволили, хотя главврач лечебного учреждения и признал, что оказавшийся в приемном покое мужчина вел себя агрессивно, а его сотрудник защищался. Стычку сняла на видео одна из посетительниц.

 

Инцидент произошел в ночь на 2 октября, когда в Центральную железнодорожную больницу столицы Казахстана поступил пьяный мужчина с травмой головы. После осмотра ему оказали первую помощь и отпустили домой, однако вскоре он вернулся и принялся требовать от медсестер отдать ему его телефон.

"Пациент стал требовать телефон у дежурного врача, говоря, что это его телефон. Пациент вел себя агрессивно, провоцировал драку. Потом начал вызывать его на бой, говорил, что он мастер спорта по боксу", — пояснил NewTimes.kz главврач Сергей Демочкин.

В доказательство своих слов мужчина ударил медика, но тот не отреагировал. Тогда последовала вторая атака, и тут уже терпение терапевта лопнуло: он не только с силой оттолкнул дебошира, но и несколько раз ударил его ногой.

"Мы ни в коей мере не оправдываем нашего врача. За нарушение этики он будет уволен. Он работает три года, молодой еще", — отметил Демочкин, посетовав на то, что врачи фактически беззащитны перед агрессивными пациентами. Как оказалось, в конце минувшей недели в этой же больнице пьяный посетитель избил охранника, вступившегося за медиков.

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