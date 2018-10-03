Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео

В Одессе 1 октября днем на одной из центральных улиц города ограбили автомобиль, остановившийся на красный сигнал светофора.

Из машины, следовавшей сзади, выбежали два мужчины, прокололи колесо у стоящего автомобиля, разбили стекло и вытащили 210 тысяч гривен (около полумиллиона рублей), после чего скрылись, чудом не устроив аварию.

Через час полицейским удалось задержать одного из преступников вместе с машиной, на которой было произведено ограбление.

Спустя сутки на съемной квартире со стрельбой был задержан второй участник ограбления. Мужчина оказал сопротивление и был ранен. Третий в настоящее время находится в бегах.

При задержании у преступников было найдено оружие. Также выяснилось, что грабители являются уроженцами Грузии. На их счету несколько похожих налетов.