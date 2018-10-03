Масштабная реставрация усадьбы "Архангельское" близка к завершению

Увидеть уникальную коллекцию живописи и фарфора князей Юсуповых смогут гости усадьбы "Архангельское" после завершения там масштабной реставрации. В следующем году музей отметит столетний юбилей, и к этой знаменательной дате основные работы должны быть закончены. Как восстанавливают скульптуры и исторические павильоны.

Усадьба "Архангельское" принимает реставраторов, гостеприимно распахнув все двери. Специалисты расположились на фасадах, заняли партер сада и даже взобрались под купол храма-усыпальницы.

"Мы занимаемся укреплением живописи, расчисткой поверхностных загрязнений и воссоздаем утраты, которые здесь есть. Все было покрашено серой краской, сейчас мы пытаемся восстановить авторский цвет", — рассказывает художник-реставратор Игорь Мясников.

Восстановить прежний облик каждого здания, а в целом — подготовить "Архангельское" к празднованию столетия музея. В следующем году откроются новые постоянные и временные выставки.

"Самое главное — будут возвращены работы, которые до сегодняшнего дня находились и находятся в запасниках. Это живопись, малые формы, предметы декоративно-прикладного искусства. И дворец сам заполнится новыми экспозициями", — говорит директор музея-усадьбы "Архангельское" Вадим Задорожный.

В малом дворце "Каприз" разместят экспозицию фарфора. Богатейшая коллекция Юсуповых когда-то создавалась в этих самых стенах: здесь были мастерские, где расписывали фарфоровые заготовки.

"Не было близко высококачественных глин — оказалось, что гораздо выгоднее привозить фарфоровое белье, то есть, заготовки посуды, из Франции, а здесь уже расписывать", — говорит врио заместителя директора музея-усадьбы "Архангельское" по научной работе Константин Боленко.

Вход с колоннами — десятилетия назад его почему-то заложили, здесь была глухая стена. Мастера восстанавливают его по фотографиям и архивным документам.

А вот чайный домик почти закончили. Вообще, когда-то это была библиотека. Два больших деревянных флигеля, где хранили книги, давно сгорели. Потом уже здесь, как в беседке, пили чай, играли на бильярде. В разные времена он переживал разное. И вот, наконец-то, пережил второе рождение.

Кружевную лепнину на куполе воссоздали, стенам вернули исторический цвет — мятный. Чайный домик — словно шкатулка-сокровищница. Внутри одна из драгоценностей парка — памятник княжне Татьяне Юсуповой.

Все скульптуры тоже проходят через руки реставраторов. С большого постамента подпорной стены их увезли в мастерские. Стена разрушалась и нуждалась в серьезной реконструкции.

"Основная проблема была — намокание стены, по ней уже пошли подвижки. Поэтому кирпичная кладка дальней части была полностью перебрана, грунты были усилены", — рассказал заместитель директора музея-усадьбы "Архангельское" по строительству и реставрации Алексей Васько.

В парке — памятнике садового искусства — восстановят аллеи, высадят деревья и сотни розовых кустов сорта "Архангельское". Все работы обещают завершить в 2019 году.