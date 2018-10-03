Пропавшая звезда "Людей икс" нашлась

Китайская актриса Фань Бинбин, которая пропала в июле, впервые с этого момента появилась в Сети. Ранее журналисты гадали, что послужило причиной исчезновения самой высокооплачиваемой местной звезды. Выдвигались версии о неуплате налогов и политическом преследовании, сообщает Guardian.

Судя по первому за долгое время сообщению Фань Бинбин в соцсетях, версия с уклонением актрисы от налогов подтвердилась.

"Я хочу попросить у вас искренних извинений. Будучи публичной фигурой, я должна подчиняться законам и быть примером для общества. Соблазн получить финансовую выгоду не должен был толкнуть меня на обход административных норм. Без Компартии, грамотной политики государства и любви публики не было бы Фань Бинбин", — написала актриса.

Журналисты отмечают, что китаянке придется выплатить почти 130 миллионов долларов, чтобы не сесть в тюрьму. Местные СМИ пишут, что звезда голливудских боевиков скрывала орт властей свой настоящий заработок, чтобы избежать уплаты налогов в размере 42 миллионов долларов. Теперь эта сумма выросла, так как Бинбин обложили штрафом за нарушение закона.

Полиция выяснила, что киностудии заключали с китайскими актерами договоры на меньшие суммы, чем они получали на самом деле. Это было сделано для налоговой отчетности. Согласно бумагам, Бинбин получила за съемку в Голливуде около 1,5 миллиона долларов, а на самом деле – почти 8.